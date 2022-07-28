У Сенаті США схвалили резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму: що далі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

У резолюції йдеться, що Росію необхідно визнати країною, що спонсорує тероризм за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні", - говориться в законопроекті Сенату.

Відзначається, що аналогічна міра була схвалена в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її прийняття. Однак право призначати державного спонсора тероризму належить Держдепартаменту.

Видання підкреслює, що прийняття резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію президента Джо Байдена.