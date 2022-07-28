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У Сенаті США схвалили резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму: що далі

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Київ, Четвер 28 липня 2022 13:37
У Сенаті США схвалили резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму: що далі Фото: Сенат США закликає Держдеп визнати РФ країною-спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, що закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором терорзму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

У резолюції йдеться, що Росію необхідно визнати країною, що спонсорує тероризм за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні", - говориться в законопроекті Сенату.

Відзначається, що аналогічна міра була схвалена в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її прийняття. Однак право призначати державного спонсора тероризму належить Держдепартаменту.

Видання підкреслює, що прийняття резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію президента Джо Байдена.

Нагадаємо, що резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму в американський Сенат подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

Зараз держсекретаря США Ентоні Блінкена закликають визнати це офіційно, після чого Росія може стати п'ятою країною в цьому списку.

Як заявила представник США Ненсі Пелосі, якщо цього кроку не зроблять у Держдепі США, то його зробить Конгрес.

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