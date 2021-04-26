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У Сенаті Чехії звинуватили Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах

Новость на русском → Прага, Понеділок 26 квітня 2021 03:24
У Сенаті Чехії звинуватили Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах Фото: Мілош Земан виступив з надзвичайним зверненням (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Сенату Чехії стверджує, що заяви Мілоша Земана про вибухи на складі боєприпасів у Врбетиці можуть загрожувати розслідуванню інциденту. Раніше президент виступив зі зверненням.

Про це він написав у своєму Twitter.

Сенатор заявив, що у своєму виступі глава держави "передав інформацію з діючої справи і тим самим міг поставити під загрозу безпеку" Чехії, а також "докорінно ускладнити успішне розслідування даного випадку".

Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з надзвичайних зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах в Врбетіцах в 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що зараз є дві версії того, що сталося - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

Відзначимо, раніше віце-прем'єр, глава МВС Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів в 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

РБК-Україна повідомляло, що Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також вислали російських дипломатів.Рішення було прийнято в знак солідарності з Чехією.

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