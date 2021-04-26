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В Сенате Чехии обвинили Земана в раскрытии данных расследования о взрывах на складах

Новина українською → Прага, Понедельник 26 апреля 2021 03:24
В Сенате Чехии обвинили Земана в раскрытии данных расследования о взрывах на складах Фото: Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Сената Чехии утверждает, что заявления Милоша Земана о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице могут угрожать расследованию инцидента. Ранее президент выступил с обращением.

Об этом он написал в своем Twitter.

Сенатор заявил, что в своем выступлении глава государства "передал информацию из действующего дела и тем самым мог поставить под угрозу безопасность" Чехии, а также "коренным образом осложнить успешное расследование данного случая".

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.

Отметим, ранее вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

РБК-Украина сообщало, что Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

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