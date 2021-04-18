Британія підтримала Чехію після висилки 18 російських шпигунів
Велика Британія повністю підтримує Чеську Республіку, яка звинуватила Москву в причетності до вибуху на складі боєприпасів. У зв'язку з цим з Праги видворили 18 російських дипломатів, які займалися шпигунською діяльністю.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Юританії Домінік Рааб у Twitter.
"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко піде ГРУ в своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції", - заявив Рааб.
При цьому він підкреслив, що про небезпеку поведінки Росії свідчить напад в Солсбері.
Чеська поліція 17 квітня оголосила в розшук двох чоловіків з російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова, і заявила що ці люди були в країні за кілька днів до вибуху на чеському складі боєприпасів 2014 році.
Це псевдоніми двох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яких британська прокуратура звинуватила у спробі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році. Москва заперечувала свою причетність до цього інциденту.
Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про передбачувану причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, і це питання буде розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.
Чехія вислала 18 співробітників російського посольства в суботу з цього приводу і заявила, що розслідування зв'язує російську розвідку з вибухом, в результаті якого загинули дві людини.