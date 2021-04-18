Чехія в Раді ЄС підніме питання вибухів на складах. До них може бути причетна Росія

Чехія на завтрашньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах підніме питання вибухів на військових складах у 2014 році. Чеські посли наразі інформують союзників про цю справу.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек на сторінці у Twitter .

"Я доручив нашим послам в ЄС та НАТО проінформувати наших союзників про справу Врбетіце. Про це в понеділок я також розповім на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС", - повідомив Гамачек.

Водночас чеські ЗМІ провели власні розслідування цієї справи, встановивши, що на цих складах могла лежати зброя, яка призначалася Україні та Сирії.

Зброю зі складів мали отримати дві компанії, які належать болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву. Він був одним із постачальників зброї українській поліції та Нацгвардії, а також сирійським повстанцям.

Гебрева у 2015 році двічі намагалися отруїти "Новічком". У причетності до отруєння підозрюють виконавців замаху на Скрипаля.