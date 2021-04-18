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Чехія в Раді ЄС підніме питання вибухів на складах. До них може бути причетна Росія

Новость на русском → Прага, Неділя 18 квітня 2021 11:40
Чехія в Раді ЄС підніме питання вибухів на складах. До них може бути причетна Росія Фото: в.о. міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек (flickr.com by EU2016 SK)
Автор: Дмитро Левицький

Чехія на завтрашньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах підніме питання вибухів на військових складах у 2014 році. Чеські посли наразі інформують союзників про цю справу.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек на сторінці у Twitter.

"Я доручив нашим послам в ЄС та НАТО проінформувати наших союзників про справу Врбетіце. Про це в понеділок я також розповім на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС", - повідомив Гамачек.

Водночас чеські ЗМІ провели власні розслідування цієї справи, встановивши, що на цих складах могла лежати зброя, яка призначалася Україні та Сирії.

Зброю зі складів мали отримати дві компанії, які належать болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву. Він був одним із постачальників зброї українській поліції та Нацгвардії, а також сирійським повстанцям.

Гебрева у 2015 році двічі намагалися отруїти "Новічком". У причетності до отруєння підозрюють виконавців замаху на Скрипаля.

Нагадаємо, отруїти Скрипаля намагалися російські агенти, яких Чехія вчора оголосила у розшук в рамках "розслідуванням обставин тяжкого злочину". Чеські правоохоронці встановили, що у 2014 році, коли стався вибух на складах, вони перебували в Чехії.

Додамо, вчора Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів. Цих дипломатів вважають причетними до російської розвідки, яку підозрюють у скоєнні вибухів на складах.

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