Шатдаун в США приближаются к концу: Трамп анонсировал сделку, CNN узнало детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что шатдаун в США приближается к завершению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро", - сказал Трамп журналистам.

По данным CNN, в Сенате США было достигнуто двухпартийное соглашение о финансировании правительства до 30 января, а также назначении голосования по законопроекту о доступном медицинском обслуживании (по медобслуживанию голосование будет в декабре).

Также источники рассказали, что соглашение включает в себя отмену решения Трампа об увольнении федеральных служащих, и помимо этого будет положение, которое предотвратит подобные действия в будущем.

Кроме того, сделка обеспечит финансирование продовольственных талонов на весь 2026 финансовый год.

Один из источников сказал, что в сенатской фракции Демпартии достаточно членов, чтобы реализовать план и положить конец 40-дневной приостановке работы правительства.

Как минимум 8 сенаторов-демократов согласились проголосовать за сделку, которая была достигнута в воскресенье вечером при посредничестве трех бывших губернаторов и других персон.

Соглашение также гарантирует, что всем федеральным служащим будет выплачена компенсация за время приостановки работы.

Согласно информации CNN, голосование за отмену шатдауна произойдет уже в ближайшие часы.

"Ожидается, что Сенат проголосует по соглашению о продлении государственного финансирования в период с 20:30 до 21:00 по восточному времени", - сообщил изданию помощник Республиканской партии.