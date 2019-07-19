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Сенат США закликав Трампа ввести санкції проти Туреччини

Новини » Політика    19.07.2019 - 22:30
Сенат США закликав Трампа ввести санкції проти Туреччини
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

За словами сенатора Боба Менендеса, виключення Туреччини з програми реактивних літаків недостатньо

Сенат Сполучених Штатів Америки закликає президента Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею російської системи протиракетної оборони С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, сенатори-республіканці Рик Скотт і Тодд Янг представили резолюцію, в якій заявляють, що президент повинен дотримуватися закону, який передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

Окремо сенатор Боб Менендес, головний демократ в сенатському комітеті із закордонних справ, заявив, що виключення Туреччини з програми реактивних літаків недостатньо.

"Закон чітко передбачає санкції щодо "значних правочинів" з оборонних і розвідувальних секторами Російської Федерації, що, безсумнівно, буде включати поставку системи С-400", - сказав він.

У разі схвалення резолюція Скотта і Янга буде закликати до "повного здійснення санкцій в рамках CAATSA", описуючи покупку Туреччиною системи ППО С-400 як "пряму і страшну загрозу інтересам безпеки США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати вимкнули Туреччини з програми з надання винищувачів F-35 після покупки Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400. F-35 не зможуть співіснувати разом з ракетними комплексами, оскільки російські ЗРК будуть збирати розвідувальні дані про американських літаках.

Крім того, команда президента США Дональда Трампа підготувала пакет санкцій, який повинен бути прийнятий у відношенні Туреччини за отримання від Росії комплектуючих для зенітних ракетних систем С-400.

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