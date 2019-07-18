США відмовили Туреччині у продажу винищувачів F-35 після покупки російських C-400

Фото: винищувач F-35 (Twitter/AP)

Білий дім вважає, що російські установки буду збирати розвіддані про літаки США

Сполучені Штати виключили Туреччину з програми з надання винищувачів F-35 після покупки Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Як йдеться у повідомленні, F-35 не зможуть співіснувати разом з ракетними комплексами, оскільки російські ЗРК будуть збирати розвідувальні дані про американських літаках.

"На жаль, рішення Туреччини про купівлю російських систем ППО С-400 унеможливлює подальшу участь країни у програмі F-35. Винищувачі F-35 не можуть співіснувати з російською платформою збору розвідданих, яка буде використовуватися для вивчення їх передових можливостей", - заявив Білий дім.

Також в адміністрації США додали, що багато років працювали з Туреччиною і пропонували Анкарі узяти на озброєння системи ППО Patriot замість російських С-400.

"Купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних систем підриває співпрацю двох країн, яка підтримується протягом 65 років", - вважають у Вашингтоні.

Нагадаємо, команда президента США Дональда Трампа підготувала пакет санкцій, який повинен бути прийнятий у відношенні Туреччини за отримання від Росії комплектуючих для зенітних ракетних систем С-400.

Раніше в НАТО вже висловили стурбованість з-за можливих наслідків покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Зазначимо, 16 липня Анкара прийняла десятий за рахунком літак з компонентами С-400. Постачання почалися 12 липня. Розгорнути куплені в Росії ЗРК Туреччина планує до квітня 2020 року.