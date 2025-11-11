ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сенат США поддержал законопроект о прекращении шатдауна: что дальше

Вторник 11 ноября 2025 05:30
UA EN RU
Сенат США поддержал законопроект о прекращении шатдауна: что дальше Фото: голосование в Палате представителей ожидается в среду (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сенат США проголосовал за финальный документ о продолжении финансирования правительства. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Восемь сенаторов-демократов поддержали финальный проект закона о возобновлении работы правительства, чем помогли республиканцам набрать минимальные 60 голосов.

Однако CNN отмечает, что демократы проголосовали, не обеспечив при этом выполнения требования своей партии гарантировать продление расширенных субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании, которые помогают миллионам американцев позволить себе страховку.

Теперь компромиссное решение по финансированию будет передано в Палату представителей США. Лидеры Республиканской партии надеются, что его примут уже в среду, что в итоге подходит конец самому длительному в истории США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадолго до этого дал понять, что он оптимистично настроен по преодолению кризиса.

"Судя по всему, что я слышу, они ничего не изменили, и у нас есть поддержка достаточного числа демократов, и мы собираемся открыть нашу страну. Жаль, что ее закрыли, но мы очень быстро откроем нашу страну", - сказал он в ответ на вопрос от журналистки CNN.

Также издание пишет, что как ожидается, Трамп подпишет недавно достигнутое соглашение, которое позволит восстановить критически важные услуги, такие как федеральная продовольственная помощь, а также обеспечит выплаты сотням тысяч федеральных служащих.

Вероятно, CNN имеет ввиду сделку, о которой писало сутками ранее. Так как именно благодаря этой сделке республиканцам удалось некоторых демократов убедить в голосовании за продолжение финансирования правительства.

Напомним, вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в нижней палате достаточно голосов, чтобы утвердить законопроект о возобновлении работы правительства.

Кроме того, он призвал законодателей поскорее вернуться в Вашингтон, чтобы быть готовыми проголосовать.

Добавим, что если Палата представителей США поддержит документ, то дальше он попадет на подпись к Трампу, после чего шатдаун в стране будет прекращен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сенат США
Новости
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа