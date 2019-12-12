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Конгрес США прийняв оборонний бюджет з військовою допомогою для України

Новини » Політика     12.12.2019 - 01:45
Конгрес США прийняв оборонний бюджет з військовою допомогою для України
Ілюстративне фото (GettyImages)

Військова допомога США для України становитиме 300 млн доларів

Палата представників Конгресу США в середу, 11 грудня, схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 мільярдів доларів, в яку включена військова допомога для України. Про це передає Reuters.

Мова йде про финансированим в розмірі 300 мільйонів доларів по програмі безпеки в Україні. У програму включено летальну зброю - крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.

Оборонний бюджет США на 2020 рік підтримали 377 конгресменів проти 48.

Військова допомога Україні була в центрі розслідування в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа після того, як його адміністрація затримала безпекову допомогу для Києва минулого літа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати оборонний бюджет, який передбачає, зокрема, 300 млн доларів військової допомоги Україні в 2020 році.

Раніше РБК-Україна писало, що Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

У Росії відреагували на санкції США проти "Північного потоку-2" В оборонний бюджет США включили санкції проти двох російських газопроводів
Новини України Сполучені Штати Америкивоенная помощьКонгресс США
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