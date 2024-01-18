Сенат розгляне угоду про фінансування України наступного тижня, - Макконнелл

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За його словами, порядок денний Сенату контролюють демократи. Однак він упевнений, що учасники переговорів оприлюднять угоду про безпеку кордонів у найближчі кілька днів.

"Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня", - сказав Макконнелл.

Лідери Республіканської партії зазначають, що каменем спотикання лишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни.

"Це унікальна можливість досягти чогось у розділеному уряді, чого не було б за єдиного уряду", - сказав лідер республіканців у Сенаті.

Макконнелл також визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони, зрештою, знайдуть компроміс.

"Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня", - сказав він.

Водночас Макконнелл не виключив, що навіть якщо республіканці отримають контроль над Білим домом, Сенатом і Палатою представників після виборів 2024 року, вони, скоріш за все, не зможуть провести реформи у сфері безпеки кордонів, адже демократи заблокують їх у Сенаті, де для ухвалення більшості законів потрібні 60 голосів.

Угода ближче, ніж будь-коли

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла в скорішому досягненні угоди, заявивши, що "ми ближче, ніж будь-коли були".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шансів на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена", - сказав він і додав, що "це хороша новина".

За словами Шумера, демократи у Сенаті влаштували своєму головному переговірнику, сенатору Крісу Мерфі, "бурхливі оплески" за те, наближення ухвалення пакету до завершення переговорів.

"Ухвалення додаткового пакету - одна з найважчих речей, які Сенат робив за довгий час, але ми повинні завершити цю роботу. Україна вже страждає від нестачі озброєнь, і якщо Україна капітулює, ми будемо страждати від наслідків не місяцями, а роками", - сказав він.

Водночас, Макконнелл визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода пройти через Палату представників, де спікер республіканець Майк Джонсон перебуває під постійним тиском консервативних колег.

"Я не знаю, що зробить Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб спробувати вивести з Сенату пакет, який би стосувався національної безпеки та безпеки кордонів у спосіб, що заслуговує на довіру", - сказав Макконеннел.

Пакет включатиме понад 60 млрд доларів допомоги для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю та 14 млрд доларів на допомогу в охороні кордону та захисту від мігрантів, що прибувають до країни з Півдня.

Проблеми з ухваленням фіндопомоги США для України

За останні кілька місяців у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу розгорілася політична війна між демократами та республіканцями через законопроєкт з надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Наприкінці жовтня у США залишалося понад 5,4 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден 20 жовтня 2023 року подав у Конгрес законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів – на Ізраїль.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо цього документу. Республіканці верхньої палати Конгресу відмовилися підтримувати законопроєкт. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у документ більш радикальні пропозиції щодо захисту кордону США з Мексикою.

12 січня у Білому домі заявили, що фінансову допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакету фінансування.

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