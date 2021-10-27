Польща радикально посилить свою армію: причиною стали Білорусь і імперські амбіції Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За його словами, влада готує законопроект про "захист Вітчизни", який передбачає радикальне посилення польської армії. Причиною такого рішення стало погіршення міжнародної ситуації, а також геополітичне становище Польщі. Як приклади віце-прем'єр навів "імперські амбіції" сусідньої Росії та міграційний тиск Білорусі.

"Якщо ми хочемо уникнути гіршого, тобто війни, ми повинні діяти відповідно до старого правила: якщо хочеш миру, готуйся до війни", - сказав Качинський.

Він підкреслив, що Польща повинна мати серйозні сили стримування і здатність ефективно захищатися протягом тривалого часу наодинці.

Виступаючи разом з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, Качинський сказав, що законопроект передбачає збільшення оборонного бюджету і збільшення чисельності армії більш ніж удвічі до 250 000 солдатів. Зміни не передбачають відновлення обов'язкової військової служби.