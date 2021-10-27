Польща радикально посилить свою армію: причиною стали Білорусь і імперські амбіції Росії
Польща має намір радикально посилити свої збройні сили. Таку заяву зробив віце-прем'єр країни Ярослав Качинський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, влада готує законопроект про "захист Вітчизни", який передбачає радикальне посилення польської армії. Причиною такого рішення стало погіршення міжнародної ситуації, а також геополітичне становище Польщі. Як приклади віце-прем'єр навів "імперські амбіції" сусідньої Росії та міграційний тиск Білорусі.
"Якщо ми хочемо уникнути гіршого, тобто війни, ми повинні діяти відповідно до старого правила: якщо хочеш миру, готуйся до війни", - сказав Качинський.
Він підкреслив, що Польща повинна мати серйозні сили стримування і здатність ефективно захищатися протягом тривалого часу наодинці.
Виступаючи разом з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, Качинський сказав, що законопроект передбачає збільшення оборонного бюджету і збільшення чисельності армії більш ніж удвічі до 250 000 солдатів. Зміни не передбачають відновлення обов'язкової військової служби.
Щоб зміцнити збройні сили, Польща має намір закуповувати військове обладнання американського виробництва, але також зверне увагу на зброю європейського виробництва.
Нагадаємо, що Польща збільшить число військових на кордоні з Білоруссю. Таке рішення прийняли через мігрантів, які постійно намагаються порватися через кордон.