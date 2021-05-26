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Міністр охорони Здоров'я Чехії йде у відставку через півтора місяці на посаді

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Прага, Середа 26 травня 2021 08:57
Міністр охорони Здоров'я Чехії йде у відставку через півтора місяці на посаді Фото: міністр охорони Здоров'я Чехії Петро Аренберг (praguemorning.cz)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони Здоров'я Чехії Петро Аренберг подав у відставку. Він пробув на посаді всього півтора місяці.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає " Чеське радіо".

За словами прем'єр-міністра, глава чеського МОЗ йде у відставку через те, що " його сім'я опинилася під сильним тиском"

"Я розмовляв з паном Аренбергером і він підтвердив свою відставку, про яку він оголосить об одинадцятій годині на прес-конференції", - сказав Бабіш.

Відхід у відставку Аренбергер стався на тлі звинувачень його в несплаті податків. За інформацією чеських ЗМІ, призначений 7 квітня міністр приховав мільйони, зароблені на клінічних дослідженнях. Сам Аренберг зізнався, що його доходи і майно в кілька разів більше, ніж він вказував у деклараціях за минулі роки. Після він оприлюднив нову декларацію.

Новим-старим міністром охорони здоров'я буде призначений Адам Войтех, який вже керував МОЗ. Він подав у відставку наприкінці вересня 2020 року на тлі високих темпів поширення коронавірусу в країні.

Нагадаємо, попередній міністр охорони здоров'я Чехії Ян Бланти був звільнений після відмови купити російську вакцину.

Також повідомлялося, що раніше з посади пішов міністр охорони Здоров'я Словаччини Марек Крайчі.

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