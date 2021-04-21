Вибухи на складах у Чехії: парламент країни вимагає від РФ компенсацію

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову щодо вибуху в Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.

Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у запланованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".

Як писало РБК-Україна, в розслідуванні Bellingcat сказано, що за вибухом складу боєприпасів в Врбетіце в 2014 році стояли щонайменше шість співробітників російської військової розвідки ГРУ. Вони входили до складу підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії.

Нагадаємо, напередодні перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії.

Гамчек також зазначив, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.