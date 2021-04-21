ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибухи на складах у Чехії: парламент країни вимагає від РФ компенсацію

Новость на русском → Чехія, Середа 21 квітня 2021 10:43
Вибухи на складах у Чехії: парламент країни вимагає від РФ компенсацію Фото: парламент Чехії вимагає від РФ компенсацію за вибухи на складах (policie.cz)
Автор: Юлія Струк

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову щодо вибуху в Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.

Про це повідомляє чеське мережеве видання Seznam.

Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".

Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у запланованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Як писало РБК-Україна, в розслідуванні Bellingcat сказано, що за вибухом складу боєприпасів в Врбетіце в 2014 році стояли щонайменше шість співробітників російської військової розвідки ГРУ. Вони входили до складу підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії.

Нагадаємо, напередодні перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії.

Гамчек також зазначив, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Чехия Вибух
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"