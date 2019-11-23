Сенат Болівії прийняв законопроект про скликання нових виборів

Болівійський сенат у суботу, 23 листопада, схвалив законопроект, що передбачає скликання нових загальних виборів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці сенату в Twitter.

Так, мова йде про законопроект "Про виключне і перехідному режимі для проведення загальних виборів". У повідомленні сказано, що документ прийнятий одноголосно, тепер він направляється в палату депутатів, а потім на підпис президенту.

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівії, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.