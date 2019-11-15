Тимчасовий президент Болівії заявила, що Моралеса заарештують у разі повернення

Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Моралеса звинувачують у порушенні на виборах і корупції в уряді

Тимчасовий президент Боливии Жанін Аньєс заявила, що екс-президент Ево Моралес, повинен буде "відповісти перед правосуддям" за порушення на виборах і корупцію в уряді, якщо він повернеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Раніше Моралес пішов у відставку і втік до Мексики. Незабаром він заявив, що готовий повернутися, щоб "принести мир" в Болівію.

"Він знає, що повинен відповісти перед правосуддям. Є злочин на виборах. В його уряді багато звинувачень у корупції", - сказала Аньєс.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) визнали тимчасового президента Болівії Жанін Аньєс.

Нагадаємо, другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки президента країни після того, як Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівії, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".