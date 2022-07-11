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Сім ракет з трьох літаків. Нові подробиці ракетного удару по Одеській області

Фото: РФ обстріляла Одеську область ракетами, випущеними з літаків (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

По Одеській області в понеділок, 11 липня, Росія вдарила 7 ракетами з літаків, що направлялись з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35", - розповів він.

За його словами, одна з ракет влучила у приватний будинок.

"Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - додає Тимошенко.

У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Спочатку повідомлялося про 4 ракети, випущені росіянами по регіону.

Також у понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару Харкову. 31 особа поранена, у тому числі 2 дитини, троє загиблих.

Крім того, вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

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Одеса