UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семь ракет с трех самолетов. Новые подробности ракетного удара по Одесской области

Фото: РФ обстреляла Одесскую область ракетами, выпущенными из самолетов (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

По Одесской области в понедельник, 11 июля, Россия ударила 7 ракетами из самолетов, направлявшихся из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Около 11:30 из акватории Черного моря оккупанты выпустили 7 ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35", - рассказал он.

По его словам, одна из ракет попала в частный дом.

"Предварительно без жертв информация о разрушениях уточняется", - добавляет Тимошенко.

В понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Изначально сообщалось о 4 ракетах, выпущенных россиянами по региону.

Также в понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. 31 человек ранен, в том числе 2 ребенка, трое погибших.

Кроме того, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса