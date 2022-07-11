Ракетний обстріл Харкова: дані про стан постраждалих та фото наслідків
Обстрілюючи Харків ракетами, російські окупанти навмисно били по житловим будинкам містян. В результаті атаки 31 людина отримала поранення, троє загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей", - розповів він.
За словами очільника регіону, під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян.
"Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - констатував Синєгубов.
Що відомо про ракетний удар по Харкову 11 липня
Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.
Спочатку повідомлялось про трьох загиблих та 28 поранених. Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Харкову 10 ракет.
У місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. Також призупинено рух декількох маршрутів тролейбусів, автобусів та трамвая.
Також у понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару не тільки по Харкову, але і по Одеській області. Росія випустила 4 ракети по регіону.
Крім того, вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.