Над селом под Белгородом виднеется дым: власти жалуются на обстрел

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона", - рассказал Гладков.

Он заявил, что обстрел села якобы проходил примерно в 17:40.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня во временно оккупированном Крыму в районе авиабазы под Симферополем прозвучал мощный взрыв. Оккупанты заявили о якобы уничтожении беспилотника.

Также мы писали, что вчера, 28 марта, в Белгородской области были слышны взрывы.

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