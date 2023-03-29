ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над селом под Белгородом виднеется дым: власти жалуются на обстрел

Новина українською →
Белгород, Среда 29 марта 2023 19:37
Над селом под Белгородом виднеется дым: власти жалуются на обстрел Иллюстративное фото: над селом под Белгородом виднеется дым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 марта, вечером над российским селом Черемошное Белгородской области поднялся густой дым. Причиной якобы является обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Он заявил, что обстрел села якобы проходил примерно в 17:40.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона", - рассказал Гладков.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня во временно оккупированном Крыму в районе авиабазы под Симферополем прозвучал мощный взрыв. Оккупанты заявили о якобы уничтожении беспилотника.

Также мы писали, что вчера, 28 марта, в Белгородской области были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи Война России против Украины
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина