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Оккупанты назвали свою версию взрыва на авиабазе под Симферополем

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Среда 29 марта 2023 18:36
Оккупанты назвали свою версию взрыва на авиабазе под Симферополем Иллюстративное фото: оккупанты назвали свою версию взрыва на авиабазе под Симферополем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 марта, вечером над временно оккупированном Крымом якобы был сбит беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова в Telegram.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", - написал он.

При этом Аксенов обнародовал фото поля, где якобы упал дрон.

Оккупанты назвали свою версию взрыва на авиабазе под СимферополемФото: поле, на которое якобы упал дрон (Telegram-канал Аксенова)

Напомним, ранее стало известно, что на авиабазе под Симферополем прозвучал мощный взрыв. В сети опубликовали фото и видео, на которых виднелся дым.

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