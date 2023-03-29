Оккупанты назвали свою версию взрыва на авиабазе под Симферополем

Сегодня, 29 марта, вечером над временно оккупированном Крымом якобы был сбит беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова в Telegram .

При этом Аксенов обнародовал фото поля, где якобы упал дрон.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что на авиабазе под Симферополем прозвучал мощный взрыв. В сети опубликовали фото и видео, на которых виднелся дым.

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