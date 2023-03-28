В Белгородской области "громко", россиянам приходят уведомления об обстреле
В Белгородской области РФ сегодня, 28 марта, утро начинается "тревожно". Местным жителям поступают уведомления об обстреле одного из поселков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, в сети распространяют информацию о якобы обстреле поселка Ленинский Шебекинского округа. Местных жителей призывают бежать в подвалы.
Тем временем в Telegram-каналах пишут о достаточно громких взрывах в области. Однако местные власти пока никак это не комментировали.
Напомним, в начале января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.
Добавим, недавно мы писали, что в российской Ингушетии произошла перестрелка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .