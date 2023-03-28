ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области "громко", россиянам приходят уведомления об обстреле

Новина українською →
Белгородская область, Вторник 28 марта 2023 08:57
В Белгородской области "громко", россиянам приходят уведомления об обстреле Фото: в Белгородской области утром сообщают об обстреле (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Белгородской области РФ сегодня, 28 марта, утро начинается "тревожно". Местным жителям поступают уведомления об обстреле одного из поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, в сети распространяют информацию о якобы обстреле поселка Ленинский Шебекинского округа. Местных жителей призывают бежать в подвалы.

Тем временем в Telegram-каналах пишут о достаточно громких взрывах в области. Однако местные власти пока никак это не комментировали.

Напомним, в начале января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Добавим, недавно мы писали, что в российской Ингушетии произошла перестрелка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем