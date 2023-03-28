В Белгородской области "громко", россиянам приходят уведомления об обстреле

В Белгородской области РФ сегодня, 28 марта, утро начинается "тревожно". Местным жителям поступают уведомления об обстреле одного из поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, в сети распространяют информацию о якобы обстреле поселка Ленинский Шебекинского округа. Местных жителей призывают бежать в подвалы.

Тем временем в Telegram-каналах пишут о достаточно громких взрывах в области. Однако местные власти пока никак это не комментировали.

Напомним, в начале января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Добавим, недавно мы писали, что в российской Ингушетии произошла перестрелка.

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