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Села Крынки почти нет, но украинские морпехи удерживают позиции, - Плетенчук

Суббота 01 июня 2024 01:30
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Села Крынки почти нет, но украинские морпехи удерживают позиции, - Плетенчук Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Эдуард Ткач

Село Крынки на Левобережье Днепра Херсонской области фактически перестало существовать как населенный пункт. Однако украинские морпехи продолжают удерживать позиции и выполнять задачи.

Передает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире Freedom.

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле это адская работа – там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там действительно трудно, потому что фактически укрытия уже нет. То есть исключительно на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", – сообщил Плетенчук.

Он добавил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга российская армия совершила 23 штурма: 14 в районе Крынков (которые были безуспешны), и 9 на Ореховском направлении – в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Также Дмитрий Плетенчук сообщил, что оккупанты предприняли попытку высадки на остров Нестрига. Таким образом, враг хочет улучшить свое тактическое положение.

"Поэтому еще это позволяет приблизиться к нашим позициям, к населенным пунктам на правобережье. Соответственно, оттуда легче вести именно минометный огонь или управлять FPV-дронами - увеличить их радиус действия. Поэтому это им интересно, но таких попыток немного", - резюмировал Плетенчук. .

Напомним, что по информации американского Института изучения войны, Россия, вероятно, намерена начать вторую фазу наступательной операции на Харьковщине после запланированного захвата Волчанска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская армия активизировалась возле Липца Харьковской области.

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