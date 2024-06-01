Селища Кринки майже немає, але українські морпіхи тримають позиції, - Плетенчук

Селище Кринки, що на Лівобережжі Дніпра Херсонської області, фактично перестало існувати як населений пункт. Проте українські морпіхи продовжують утримувати позиції і виконувати завдання.

"Українські морпіхи тримаються на позиціях. Хоча насправді це пекельна робота – там фактично немає населеного пункту, який називався Кринки. І закріпитися там насправді важко, тому що фактично укриття вже нема. Тобто винятково на характері, на досвіді та, відповідно, на взаємодії, тримаються українські морпіхи, але вони свої завдання виконують", – повідомив Плетенчук.

Він додав, що минулої доби у зоні відповідальності Сил оборони півдня російська армія здійснила 23 штурми: 14 у районі Кринків (які були безуспішні), і 9 на Оріхівському напрямку – у районі Старомайорського, Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також Дмитро Плетенчук повідомив, що окупанти зробили спробу висадки на острів Нестрига. Таким чином, ворог хоче поліпшити своє тактичне становище

"Тому ще це дає можливість наблизитися до наших позицій, до населених пунктів на правобережжі. Відповідно, звідти легше вести саме мінометний вогонь або керувати FPV-дронами – збільшити їхній радіус дії. Тому це їм цікаво, але таких спроб небагато", – резюмував Плетенчук.