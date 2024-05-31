Россияне, вероятно, намерены начать вторую фазу наступления под Харьковом, - ISW

Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска. Однако сопротивление Украины может потребовать от окупантов проведения еще одной волны усиленных штурмов, чтобы завершить захват города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Переброска Россией подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что для Кремля, вероятно, отвод украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создание "буферной зоны" на севере Харьковской области является приоритетом, отметили в Институте.

Там считают, что оккупанты, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города.

ISW по-прежнему оценивает, что российские силы, вероятно, сдерживают многие резервы Северной группировки войск, пока она не приблизится к запланированной конечной численности в 50 000-70 000 человек.

Однако, по мнению аналитиков ISW, Северная группировка войск даже на верхней границе заявленной конечной численности не будет иметь необходимой живой силы для проведения успешной операции по захвату Харькова.

Переброска войск РФ на север Харьковской области