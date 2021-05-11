З Сектора Газа по Тель-Авіву завдали ракетних ударів. Є поранені

Кілька людей отримали поранення в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва з Сектора Газа. Системі Залізний купол вдалося збити кілька ракет, проте деякі з них досягли міста і передмість.

Частина випущених з Сектора Газа ракет впали в передмісті Тель-Авіва. Одна з них потрапила в автобус на південь від міста. Чотири людини отримали поранення, в тому числі п'ятирічна дитина.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.



We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Очевидці в соцмережах публікують, як система ППО "Залізний купол" перехоплює десятки ракет над Тель-Авівом і центральною частиною Ізраїлю.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

У ХАМАС заявили, що випустили по Тель-Авіву близько 130 ракет. Удар був нанесений через кілька годин після атаки ізраїльських ВПС по Сектору Газа. В результаті удару загинули кілька високопоставлених військових організації.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з понеділка з Сектора Газа було випущено по ізраїльській території понад 700 ракет, з яких 150 впали в пустельній місцевості, ще 200 були перехоплені системою "Залізний купол".