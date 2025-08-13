Секретный этаж и без телефонов: Bild раскрыл детали видеовстречи ЕС с Трампом в Берлине
Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с главами правительств Европы в Канцелярии установили рекордные меры безопасности в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Основная цель - предотвратить возможные попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.
Четвертый этаж Ведомства федерального канцлера считается "секретным" и именно здесь расположен "ситуационный центр". Это комната без окон, специально защищенная от "жучков".
Все участники подключаются через мониторы в строго оборудованном конференц-зале.
Как пишет издание, даже переводчикам не разрешается находиться в центре - все разговоры ведутся на английском.
Отмечается, что присутствуют только ближайшие советники канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны участников остаются вне комнаты, в специальном "шумоприемнике".
Там устройства нейтрализуются с помощью искусственного шума, чтобы даже выключенные телефоны не могли быть использованы для прослушивания.
Каждый из лидеров участвует из защищенной комнаты в своем кабинете, что позволяет гарантировать максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.
Три онлайн-встречи
Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа проведет серию онлайн-встреч с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран. Всего запланировано три отдельные сессии.
Первая конференция состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву) с участием Трампа, Зеленского и лидеров Германии, Франции, Финляндии, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. К разговору также присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Эта встреча происходит накануне саммита Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.