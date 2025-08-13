Секретний поверх і без телефонів: Bild розкрив деталі відеозустрічі ЄС з Трампом у Берліні

Для відеоконференції президента США Дональда Трампа з главами урядів Європи у Канцелярії встановили рекордні заходи безпеки у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Основна мета - запобігти можливим спробам прослуховування, зокрема з боку російських спецслужб.

Четвертий поверх Відомства федерального канцлера вважається "секретним" і саме тут розташований "ситуаційний центр". Це кімната без вікон, спеціально захищена від "жучків".

Усі учасники підключаються через монітори у строго обладнаній конференц-залі.

Як пише видання, навіть перекладачам не дозволяється перебувати у центрі - усі розмови ведуться англійською.

Зазначається, що присутні лише найближчі радники канцлера Фрідріха Мерца та президента Володимира Зеленського, а мобільні телефони учасників залишаються поза кімнатою, у спеціальному "шумоприймачі".

Там пристрої нейтралізуються за допомогою штучного шуму, щоб навіть вимкнені телефони не могли бути використані для прослуховування.

Кожен із лідерів бере участь із захищеної кімнати у своєму кабінеті, що дозволяє гарантувати максимальний рівень конфіденційності та безпеки переговорів.