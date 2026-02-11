Секретная встреча: Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными

В Украине 11 февраля провели закрытое заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. В нем приняли участие не только энергетики, но и военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что заседание в закрытом режиме проходило по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Большинство информации по итогам заседания нельзя разглашать публично.
"В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов. Определили и приоритезировали и другие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в защите", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что усилия были скоординированы с другими министерствами, с городскими властями и другими ответственными лицами и органами. Все получили свои соответствующие задачи.
"Скоординировались с министерствами, городскими властями, энергетиками. Все получили соответствующие задачи. Продолжаем работу над тем, чтобы защитить энергосистему и минимизировать повреждения от российских ударов", - заверил он, не предоставляя подробностей.
Отметим, ранее Шмыгаль сообщал, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак.
В то же время, по словам Зеленского, серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети. Некоторые объекты не смогут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.
Отметим, что в Украине этой зимой из-за вражеских обстрелов и аномального похолодания в энергетическом секторебыл введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная ситуация с энергетикой пока остается в Киеве.