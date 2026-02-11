ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Подготовка к следующей зиме уже стартовала: на что делают главную ставку

Украина, Среда 11 февраля 2026 18:25
Подготовка к следующей зиме уже стартовала: на что делают главную ставку Фото: первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послами стран G7 и ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Ситуация улучшилась: импорт света в Украину вырос из-за новых прайс-кэпов, - ЕУЭА

Приоритеты восстановления энергетики

По словам Шмыгаля, главной задачей сейчас является восстановление поврежденных подстанций, сетей и генерации. Для этого Украина формирует запасы энергоносителей и привлекает помощь партнеров для закупки крупных генераторов и трансформаторов.

"Наша цель - развитие и развитие когенерации", - подчеркнул он.

Отдельно он призвал партнеров рассмотреть возможность передачи выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования.

Помощь G7 и "энергетический Рамштайн"

Шмыгаль сообщил, что только с 26 января Украина получила более 560 единиц оборудования (1152 тонны) от стран G7 и других партнеров. Эти ресурсы уже распределены для поддержки больниц, ГСЧС и социальной инфраструктуры.

Также стороны обсудили запуск нового формата координации - Ukraine Energy Support Coordination Group.

"Обсудили создание группы по примеру оборонного "Рамштайн". Готовимся провести такую встречу уже в ближайшее время", - отметил Шмыгаль.

Стратегические изменения

Кроме срочного ремонта, правительство готовит системные реформы в энергосекторе. Среди ключевых направлений - цифровизация, повышение эффективности работы, а также приватизация и корпоратизация государственных предприятий.

Шмыгаль призвал международных партнеров принимать непосредственное участие в будущем восстановлении украинской энергетики.

Фото: встречи с послами стран G7 и ЕС (t.me/Denys_Smyhal)

Новый рекорд энергоимпорта

Напомним, что в период со 2 по 8 февраля Украина увеличила импорт электроэнергии на 21% - до 319,3 тыс. МВт-ч, что стало самым высоким недельным показателем за последние семь лет, свидетельствуют данные Energy Map.

Ранее НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка - решение вступило в силу 17 января 2026 года для поставки на 18 января.

Поэтому максимальная предельная цена на все часы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке выросла до 15 000 грн/МВт-ч.

По оценкам ExPro Electricity, именно пересмотр ценовых ограничений на краткосрочных сегментах способствовал заметному увеличению объемов импорта.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что активизация импорта в декабре и январе стала прямым следствием повышения прайс-кэпов, которое сняло барьеры для поставки электроэнергии.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что это решение позволило значительно расширить использование импортного потенциала Украины.

