Подготовка к следующей зиме уже стартовала: на что делают главную ставку
Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак.
Об этом заявил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послами стран G7 и ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Приоритеты восстановления энергетики
По словам Шмыгаля, главной задачей сейчас является восстановление поврежденных подстанций, сетей и генерации. Для этого Украина формирует запасы энергоносителей и привлекает помощь партнеров для закупки крупных генераторов и трансформаторов.
"Наша цель - развитие и развитие когенерации", - подчеркнул он.
Отдельно он призвал партнеров рассмотреть возможность передачи выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования.
Помощь G7 и "энергетический Рамштайн"
Шмыгаль сообщил, что только с 26 января Украина получила более 560 единиц оборудования (1152 тонны) от стран G7 и других партнеров. Эти ресурсы уже распределены для поддержки больниц, ГСЧС и социальной инфраструктуры.
Также стороны обсудили запуск нового формата координации - Ukraine Energy Support Coordination Group.
"Обсудили создание группы по примеру оборонного "Рамштайн". Готовимся провести такую встречу уже в ближайшее время", - отметил Шмыгаль.
Стратегические изменения
Кроме срочного ремонта, правительство готовит системные реформы в энергосекторе. Среди ключевых направлений - цифровизация, повышение эффективности работы, а также приватизация и корпоратизация государственных предприятий.
Шмыгаль призвал международных партнеров принимать непосредственное участие в будущем восстановлении украинской энергетики.
Новый рекорд энергоимпорта
Напомним, что в период со 2 по 8 февраля Украина увеличила импорт электроэнергии на 21% - до 319,3 тыс. МВт-ч, что стало самым высоким недельным показателем за последние семь лет, свидетельствуют данные Energy Map.
Ранее НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка - решение вступило в силу 17 января 2026 года для поставки на 18 января.
Поэтому максимальная предельная цена на все часы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке выросла до 15 000 грн/МВт-ч.
По оценкам ExPro Electricity, именно пересмотр ценовых ограничений на краткосрочных сегментах способствовал заметному увеличению объемов импорта.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что активизация импорта в декабре и январе стала прямым следствием повышения прайс-кэпов, которое сняло барьеры для поставки электроэнергии.
В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что это решение позволило значительно расширить использование импортного потенциала Украины.