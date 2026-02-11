Секретна зустріч: Шмигаль обговорив захист Києва з енергетиками та військовими

Шмигаль зазначив, що засідання в закритому режимі проходило за дорученням президента України Володимира Зеленського. Більшість інформації щодо підсумків засідання не можна розголошувати публічно.

"У контексті можливих подальших атак Росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів. Визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту", - зазначив він.

Шмигаль додав, що зусилля було скоординовано з іншими міністерствами, з міською владою та іншими відповідальними особами та органами. Усі отримали свої відповідні завдання.

"Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання. Продовжуємо роботу над тим, щоб захистити енергосистему й мінімізувати пошкодження від російських ударів", - запевнив він, не надаючи подробиць.