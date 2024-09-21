Секретная служба признала свои ошибки во время первого покушения на Трампа

Расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Было самодовольство со стороны "некоторых агентов", что привело к нарушению протоколов безопасности", - сказал журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу, добавив, что сотрудники агентства будут привлечены к ответственности.
"Эти наказания будут применены в соответствии с нашим дисциплинарным процессом", - сказал Роу, отказавшись предоставить детали.
Он защитил действия Секретной службы во время второй попытки убийства Трампа в его гольф-клубе во Флориде в воскресенье. В этом случае агент Секретной службы выстрелил в подозреваемого после того, как заметил винтовку.
"Похоже, что эти агенты быстро принимали решения и принимали правильные решения", - сказал он.
Роу сказал, что Трамп получает такой же уровень защиты как президент Джо Байден и кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис.
Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами. Охрана Трампа не знала, что государственные и местные правоохранительные органы преследуют подозрительное лицо, впоследствии открывшее огонь.
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.
Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа", сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.
Подозреваемый - 58-летний Райан Рут, ранее имевший проблемы с законом, а также активный в соцсетях, в частности, на темы политики. По данным AP, мужчина выражал в соцсетях поддержку Украине, а также имел веб-сайт, где якобы пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.
16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул ему первые обвинения.
О возможных мотивах задержанного пока не сообщалось.
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