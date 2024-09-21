Секретна служба визнала свої помилки під час першого замаху на Трампа

"Було самовдоволення з боку "деяких агентів", що призвело до порушення протоколів безпеки", — сказав журналістам у п’ятницю виконуючий обов’язки директора Секретної служби Рональд Роу, додавши, що співробітники агентства будуть притягнуті до відповідальності.

"Ці покарання будуть застосовані згідно з нашим дисциплінарним процесом", — сказав Роу, відмовившись надати деталі.

Він захистив дії Секретної служби під час другої спроби вбивства Трампа в його гольф-клубі у Флориді в неділю. У цьому випадку агент Секретної служби вистрілив у підозрюваного після того, як помітив гвинтівку.

"Схоже, що ці агенти швидко приймали рішення і приймали правильні рішення", — сказав він.

Роу сказав, що Трамп отримує такий же рівень захисту, як президент Джо Байден і кандидат у президенти від Демократичної партії, віце-президент Камала Харріс.

Внутрішнє розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами. Охорона Трампа не знала, що державні та місцеві правоохоронні органи переслідують підозрілу особу, яка згодом відкрила вогонь.