Секретна служба визнала свої помилки під час першого замаху на Трампа

Розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність напередодні липневої спроби вбивства кандидата в президенти США Дональда Трампа під час мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Було самовдоволення з боку "деяких агентів", що призвело до порушення протоколів безпеки", — сказав журналістам у п’ятницю виконуючий обов’язки директора Секретної служби Рональд Роу, додавши, що співробітники агентства будуть притягнуті до відповідальності.
"Ці покарання будуть застосовані згідно з нашим дисциплінарним процесом", — сказав Роу, відмовившись надати деталі.
Він захистив дії Секретної служби під час другої спроби вбивства Трампа в його гольф-клубі у Флориді в неділю. У цьому випадку агент Секретної служби вистрілив у підозрюваного після того, як помітив гвинтівку.
"Схоже, що ці агенти швидко приймали рішення і приймали правильні рішення", — сказав він.
Роу сказав, що Трамп отримує такий же рівень захисту, як президент Джо Байден і кандидат у президенти від Демократичної партії, віце-президент Камала Харріс.
Внутрішнє розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами. Охорона Трампа не знала, що державні та місцеві правоохоронні органи переслідують підозрілу особу, яка згодом відкрила вогонь.
Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, ввечері передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.
Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа", повідомило агентство Associated Press.
Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі. Він перебуває під вартою.
Підозрюваний - 58-річний Райан Рут, який раніше мав проблеми із законом, а також був активним у соцмережах, зокрема, на теми політики. За даними AP, чоловік висловлював у соцмережах підтримку Україн, а також мав веб-сайт, де нібито намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.
16 вересня Федеральний суд Флориди у США висунув йому перші звинувачення.
Про можливі мотиви затриманого поки не повідомлялося.
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