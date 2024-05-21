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РФ начала учения с тактическим ядерным оружием. Оккупанты задействуют "Искандеры" и "Кинжалы"

Россия, Вторник 21 мая 2024 17:59
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РФ начала учения с тактическим ядерным оружием. Оккупанты задействуют "Искандеры" и "Кинжалы" Архивное фото: РФ начала учения с тактическим ядерным оружием (wikipedia)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация начала проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. Военные будут использовать комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Также в Минобороны РФ указывают, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

При этом россияне вновь напомнили, что учения направлены якобы в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Ядерные учения РФ

В начале мая диктатор Владимир Путин поручил провести учения с тактическим ядерным оружием. При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ядерный шантаж для Российской Федерации является регулярной практикой.

"То, что имеют, тем и бряцают. В конце концов это постоянная практика Кремля. Чего-то нового особо здесь нет", - говорил он.

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Российская Федерация Ядерное оружие
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