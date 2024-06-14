G7 пригрозила России последствиями за применение ядерного оружия
России грозят серьезные последствия в случае, если она решится применить ядерное или химическое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7).
Лидеры стран G7 выразили обеспокоенность из-за безответственной ядерной риторики РФ и учащения сообщений о применении оккупантами химических веществ против украинских воинов.
"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - отмечает "Большая семерка".
Также в G7 заявили об обеспокоенности из-за непрозрачного и ускоренного расширения ядерного арсенала Китая и развития ядерной программы Северной Кореи и Ирана.
Лидеры поддержали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Мы призываем Россию продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания и возобновить ратификацию Договора. Мы также призываем Северную Корею не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а также подписать и ратифицировать Договор", - уточняется в коммюнике.
Ядерные угрозы РФ
Стоит заметить, что российские официальные лица уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие против стран Запада.
В частности, в феврале российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что его страна может "продемонстрировать" межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которая способна нести ядерный заряд.
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