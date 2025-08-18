Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорого

Француженки давно доказали: чтобы выглядеть элегантно и дорого, не нужно перегружать образы брендами или сложными деталями.

Осенний гардероб в стиле парижанок - это простота, сдержанность и акценты. Вот четыре вещи, которые стоит иметь, если хотите выглядеть стильно этой осенью.

Трикотаж с короткими рукавами

Лаконичный трикотажный топ или свитер с коротким рукавом - база, которую француженки носят как самостоятельно, так и в многослойных образах.

Выбирайте спокойные оттенки: бежевый, графитовый, кремовый или черный. Такая вещь смотрится деликатно и по-осеннему уютно.

Свитера с коротким рукавом на осень 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Юбки в горошек

Непринужденный ретро-шарм всегда в моде. Легкая шелковая или вискозная юбка миди с принтом в мелкий горошек - идеальный вариант для прогулки, офиса или кафе.

Парижанки сочетают ее с лоферами, балетками или даже грубыми ботинками - и всегда выглядят уместно.

Принт в горошек в тренде осенью 2025 (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Приталенный жакет

Структура и форма - то, что делает образ завершенным. Приталенный пиджак придает силуэту выразительность и подчеркивает талию.

Носите его поверх платья-комбинации, с джинсами или той же юбкой в горошек. Главное - не перегружать образ аксессуарами.

Пиджак на осень 2025 (фото: instagram.com/slipintostyle)

Рубашка в полоску

Классическая рубашка в тонкую вертикальную полоску - излюбленный элемент французского casual. Она придает образу легкой строгости, но не делает его слишком официальным.

Одевайте навыпуск, на запах или даже как легкую накидку поверх базового топа.

Рубашка в полоску (фото: instagram.com/erinoffduty)

Совет: французский стиль - это не о трендах, а о выдержанной базе.

Выбирая качественные ткани, правильный крой и сдержанную цветовую палитру, вы с легкостью создадите дорогостоящий образ - без лишних усилий.