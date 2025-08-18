Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорого

Француженки считаются одними из самых элегантных и стильных модниц во всем мире. И если вы еще в поисках классических вещей для базового гардероба на осень 2025, советуем обратить внимание на то, как они одеваются.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Француженки давно доказали: чтобы выглядеть элегантно и дорого, не нужно перегружать образы брендами или сложными деталями.
Осенний гардероб в стиле парижанок - это простота, сдержанность и акценты. Вот четыре вещи, которые стоит иметь, если хотите выглядеть стильно этой осенью.
Лаконичный трикотажный топ или свитер с коротким рукавом - база, которую француженки носят как самостоятельно, так и в многослойных образах.
Выбирайте спокойные оттенки: бежевый, графитовый, кремовый или черный. Такая вещь смотрится деликатно и по-осеннему уютно.
Непринужденный ретро-шарм всегда в моде. Легкая шелковая или вискозная юбка миди с принтом в мелкий горошек - идеальный вариант для прогулки, офиса или кафе.
Парижанки сочетают ее с лоферами, балетками или даже грубыми ботинками - и всегда выглядят уместно.
Структура и форма - то, что делает образ завершенным. Приталенный пиджак придает силуэту выразительность и подчеркивает талию.
Носите его поверх платья-комбинации, с джинсами или той же юбкой в горошек. Главное - не перегружать образ аксессуарами.
Классическая рубашка в тонкую вертикальную полоску - излюбленный элемент французского casual. Она придает образу легкой строгости, но не делает его слишком официальным.
Одевайте навыпуск, на запах или даже как легкую накидку поверх базового топа.
Совет: французский стиль - это не о трендах, а о выдержанной базе.
Выбирая качественные ткани, правильный крой и сдержанную цветовую палитру, вы с легкостью создадите дорогостоящий образ - без лишних усилий.
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sylvie Mus, Julie, Ellie Delphine, Gеraldine Boublil.