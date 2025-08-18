Секрет стилю француженок: що носити восени, щоб виглядати дорого

Француженки вважаються одними з найелегантніших і найстильніших модниць у всьому світі. І якщо ви ще в пошуках класичних речей для базового гардероба на осінь 2025, радимо звернути увагу на те, як вони одягаються.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Француженки давно довели: щоб мати елегантний і дорогий вигляд, не потрібно перевантажувати образи брендами або складними деталями.
Осінній гардероб у стилі парижанок - це простота, стриманість і акценти. Ось чотири речі, які варто мати, якщо хочете виглядати стильно цієї осені.
Лаконічний трикотажний топ або светр з коротким рукавом - база, яку француженки носять як самостійно, так і в багатошарових образах.
Вибирайте спокійні відтінки: бежевий, графітовий, кремовий або чорний. Така річ має делікатний і по-осінньому затишний вигляд.
Невимушений ретро-шарм завжди в моді. Легка шовкова або віскозна спідниця міді з принтом у дрібний горошок - ідеальний варіант для прогулянки, офісу або кафе.
Парижанки поєднують її з лоферами, балетками або навіть грубими черевиками - і завжди мають доречний вигляд.
Структура і форма - те, що робить образ завершеним. Приталений піджак надає силуету виразності та підкреслює талію.
Носіть його поверх сукні-комбінації, з джинсами або тією ж спідницею в горошок. Головне - не перевантажувати образ аксесуарами.
Піджак на осінь 2025 (фото: instagram.com/slipintostyle)
Класична сорочка в тонку вертикальну смужку - улюблений елемент французького casual. Вона надає образу легкої строгості, але не робить його занадто офіційним.
Одягайте навипуск, на запах або навіть як легку накидку поверх базового топа.
Порада: французький стиль - це не про тренди, а про витриману базу.
Вибираючи якісні тканини, правильний крій і стриману колірну палітру, ви з легкістю створите дорогий образ - без зайвих зусиль.
Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Sylvie Mus, Julie, Ellie Delphine, Geraldine Boublil.