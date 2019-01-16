Порошенко схвалив закон про відповідальність за булінг

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Зокрема, булінг буде каратися штрафами

Президент України Петро Порошенко в середу, 16 січня, підписав законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і передбачає адміністративну відповідальність за нього. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Штрафи за булінг

Відзначимо, штраф за булінг законодавці встановили на рівні 850-1700 гривень або громадські роботи 20-40 годин. Якщо цькуванням займається група осіб або ж порушення було вчинене повторно протягом року - штраф складе 1700-3400 гривень або громадські роботи на строк 40-60 годин. При цьому в разі, якщо порушниками є підлітки у віці від 14 до 16 років, законом визначено такі ж міри покарання, але їх будуть накладати на батьків або опікунів.

Також встановлено штраф для керівника установи освіти, якщо він не повідомить Національну поліцію про факти булінгу. Санкція передбачає штраф 850-1700 гривень або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року закон підписав спікер Верховної ради України Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 грудня Рада прийняла в другому читанні законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і передбачає штрафи за нього. Документ підтримали 228 нардепів.

Відзначимо, в першому читанні парламент прийняв закон на початку жовтня минулого року.

Додамо також, у матеріалі РБК-Україна "Булінг у законі: як депутати пропонують боротися з дитячою агресією" зазначалося, що останнім часом зросла кількість скарг дітей на булінг з боку вчителів.