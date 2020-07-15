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Власників громадських місць пропонують штрафувати за відсутність масок у відвідувачів

Київ, Середа 15 липня 2020 15:01
Власників громадських місць пропонують штрафувати за відсутність масок у відвідувачів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Штрафи починаються з суми в 3400 гривень

Кабінет міністрів України пропонує парламенту встановити штраф від 3400 до 5100 гривень для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму.

Відповідний проект закону схвалили на засіданні уряду в середу, 15 липня.

Як говориться в пояснювальній записці, пропонується штрафувати підприємства, підприємців, установи та організації, які пустили в приміщення людини без надітого респіратора або маски.

За це можуть накласти штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень).

Інший схвалений законопроект пропонує скоротити штраф для українців за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Також РБК-Україна писало, що Кабмін пропонує посилити покарання за неправдиве мінування.

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