В Україні суди відхилили понад 90% протоколів про порушення карантину, - МВС

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Українські суди відхилили понад 90% протоколів про порушення карантину. У Міністерстві внутрішніх справ вважають це головною причиною недотримання карантинних норм.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

За його словами, щодня правоохоронці складають адміністративні протоколи за порушення карантину, однак відповідальність несуть лише 8-10% порушників.

"Судова влада не взяла на себе відповідальність, тому понад 90% цих протоколів не розглянута, і в принципі, ті, хто повинен був понести покарання, його не зазнали. Тому ми вважаємо, що сьогодні повинні брати відповідальність на себе всі три гілки влади - і законодавча, і виконавча, і судова. Якби порушників карали, то ефект був би", - сказав Апостол.

Він додав, що поки не бачить можливості штрафувати на місці за порушення маскового режиму. Для цього необхідні відповідні зміни в кримінальний кодекс.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати законопроект про посилення відповідальності за відсутність маски. Згідно з документом порушників пропонують штрафувати від 170 до 225 гривень прямо на місці.

Даний законопроект комітет Ради планує розглянути у середу, 4 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку пандемії у Києві поліція склала понад 4 тисячі протоколів за порушення карантину.