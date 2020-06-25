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Сьогодні пройде перше за сім років засідання українсько-угорської комісії

Новини » Політика     25.06.2020 - 10:59
Сьогодні пройде перше за сім років засідання українсько-угорської комісії
Фото: Сійярто і Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже у Києві

Сьогодні, 25 червня, у Києві пройде перше за сім років засідання спільної українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже прибув до Києва.

Про це у Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Засідання комісії пройде під головуванням глав МЗС України та Угорщини Кулеби Дмитра і Петер Сійярто.

"Радий вітати угорського колегу Петер Сійярто в Києві сьогодні. Ми відновлюємо засідання спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, яка не збиралася майже 7 років. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва України та Угорщини", - написав Кулеба.

Зазначимо, в останні роки між Україною та Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини.

Раніше РБК-Україна писало, що Кулеба та Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії в січні 2020 року.

Також повідомлялося, що Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, незважаючи на новий статус української сторони.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаУгорщинаДмитро Кулеба
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