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Україна і Угорщина проведуть перше за сім років засідання спільної комісії

Новини » Політика     23.06.2020 - 12:45
Україна і Угорщина проведуть перше за сім років засідання спільної комісії
Фото: Кулеба та Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Зустріч відбудеться 25 червня в Києві

У Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Засідання пройде під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини Кулеби Дмитра і Петер Сійярто.

"Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проектів, поліпшення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища", - повідомили в МЗС.

Відзначимо, між Україною та Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини.

Нагадаємо, Кулеба та Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії в січні 2020 року.

Також повідомлялося, що Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, незважаючи на новий статус української сторони.

Крім цього РБК-Україна писало, що премьер-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні може відвідати Україну.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УгорщинакомиссияДмитро Кулеба
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