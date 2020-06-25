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Сегодня пройдет первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии

Новости » Политика     25.06.2020 - 10:59
Сегодня пройдет первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии
Фото: Сийярто и Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже в Киеве

Сегодня, 25 июня, в Киеве пройдет первое за семь лет заседание совместной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже прибыл в Киев.

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Заседание комиссии пройдет под председательством глав МИД Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти 7 лет. Время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - написал Кулеба.

Отметим, в последние годы между Украиной и Венгрией сохраняются непростые политические отношения. В частности, Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, требуя от украинского правительства решения вопроса языка и образования венгерского нацменьшинства.

Ранее РБК-Украина писало, что Кулеба и Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии в январе 2020 года.

Также сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, несмотря на новый статус украинской стороны.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаВенгрияДмитрий Кулеба
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