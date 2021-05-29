Сьогодні перша річниця протестів у Білорусі. Тіхановська закликала провети "глобальний мітинг"
Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська закликала 29 травня провести глобальний день солідарності з білорусами. Вона просить підтримати своїх співгромадян у боротьбі за демократію.
Про це пише "Радіо Свобода".
Сьогодні у Білорусі відзначається перша річниця початку ненасильницьких акцій протесту та "найсуворіших репресій у нашій сучасній історії".
Саме 29 травня виповнюється рік від арешту за "участь у несанкціонованому мітингу" чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського.
Відтоді Тихановський, який мав намір стати кандидатом на президентських виборах у серпні, перебуває за ґратами. У березні йому вручили остаточне звинувачення, йому загрожує ув’язнення на термін до 15 років.
"Мій чоловік, Сергій Тіхановський, був ув'язнений режимом рівно рік тому. Рішучий, сміливий, з бажанням змінити майбутнє своєї країни - як мільйони білорусів. Ми з нашими дітьми щодня сумуємо за Сергієм. Але ми віримо, можемо, переможемо", - заявила опозиціонерка.
Нагадаємо, 26 травня Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.
Також вона виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Політик закликала ввести 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".