Сьогодні перша річниця протестів у Білорусі. Тіхановська закликала провети "глобальний мітинг"

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська закликала 29 травня провести глобальний день солідарності з білорусами. Вона просить підтримати своїх співгромадян у боротьбі за демократію.

Сьогодні у Білорусі відзначається перша річниця початку ненасильницьких акцій протесту та "найсуворіших репресій у нашій сучасній історії".

Саме 29 травня виповнюється рік від арешту за "участь у несанкціонованому мітингу" чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського.

Відтоді Тихановський, який мав намір стати кандидатом на президентських виборах у серпні, перебуває за ґратами. У березні йому вручили остаточне звинувачення, йому загрожує ув’язнення на термін до 15 років.

"Мій чоловік, Сергій Тіхановський, був ув'язнений режимом рівно рік тому. Рішучий, сміливий, з бажанням змінити майбутнє своєї країни - як мільйони білорусів. Ми з нашими дітьми щодня сумуємо за Сергієм. Але ми віримо, можемо, переможемо", - заявила опозиціонерка.