Сьогодні оприлюднять останні опитування перед виборами

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Перед виборами в Україні очікуються результати останніх опитувань

Сьогодні, 28 березня, останній день для публікації результатів опитувань перед виборами в Україні. Це випливає з закону про вибори президента України.

Згідно з законом, забороняється публікація результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів на пост президента, впродовж останніх двох днів перед днем виборів.

Таким чином, 28 березня є останнім днем для оприлюднення результатів опитувань, 29 березня має завершитися агітація, після чого 30 березня буде так званий день тиші.

Нагадаємо, напередодні фінальні результати оприлюднив Центр Разумкова. За даними опитування, до другого туру президентських виборів 2019 виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. У другому турі в парі Зеленський - Порошенко за першого кандидата планують голосувати 36,5% за другого 22,7%.

Як повідомляло РБК-Україна на початку тижня, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова напередодні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.