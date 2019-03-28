Сегодня обнародуют последние опросы перед выборами

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Перед выборами в Украине ожидаются результаты последних опросов

Сегодня, 28 марта, последний день для публикации результатов опросов перед выборами в Украине. Это следует из закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, запрещается публикация результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента, в течение последних двух дней перед днем выборов.

Таким образом, 28 марта является последним днем для обнародования результатов опросов, 29 марта должна завершиться агитация, после чего 30 марта будет так называемый день тишины.

Напомним, накануне финальные результаты обнародовал Центр Разумкова. По данным опроса, во второй тур президентских выборов 2019 выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во втором туре в паре Зеленский - Порошенко за первого кандидата планируют голосовать 36,5% за второго 22,7%.

Как сообщало РБК-Украина в начале недели, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова накануне наибольшие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.