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Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 19:07
Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур
Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Соціологи дали прогноз на другий тур виборів

До другого туру президентських виборів 2019 виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, у другому турі в парі Зеленський - Порошенка за першого кандидата планують голосувати 36,5% за другого 22,7% серед усіх респондентів.

Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий турrazumkov.org.ua

У парі Зеленський-Тимошенко співвідношення становить 33,5% на 19,5%.

Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий турrazumkov.org.ua

У випадку ж виходу до другого туру Тимошенко та Порошенка обоє мають приблизно рівні шанси на перемогу - (відповідно 25,1% і 23,3%) .

Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий турrazumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимир Зеленський (24,8%) з мінімальним відривом випереджає Петра Порошенка (22,1%) у рейтингу першого туру виборів. Юлія Тимошенко знаходиться на третьому місті (14,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

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