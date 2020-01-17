Сьогодні готуємо ще одну розмову з іранським президентом, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

У МЗС заявили, що вже отримано офіційне визнання в ході телефонної розмови між президентами Ірану і України

У Міністерстві закордонних справ сьогодні готують телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером Ірану Хасаном Рухані щодо визнання іранською стороною вини у катастрофі літака МАУ під Тегераном. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вже отримано офіційне визнання в ході телефонної розмови між президентами Ірану та України.

"Щодо офіційного визнання, отримано офіційне визнання на рівні президента Ірану, яке він оголосив нашому президенту в ході телефонної розмови. Ми готуємо ще одну розмову з іранським президентом. Була ще заява керівника ВПС Ірану", - заявив Пристайко.

Також глава МЗС повідомив, що представник Ірану приїде в Україну наступного тижня для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнга".

Пристайко також говорив, що "створений механізм, який дозволить нам залучити до відповідальності Іран".

Нагадаємо, в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.