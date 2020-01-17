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Сегодня готовим еще один разговор с иранским президентом, - Пристайко

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:36
Сегодня готовим еще один разговор с иранским президентом, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В МИД заявили, что уже получено официальное признание в ходе телефонного разговора между президентами Ирана и Украины

В Министерстве иностранных дел сегодня готовят телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Ирана Хасаном Рухани относительно признания иранской стороной вины в крушении самолета МАУ под Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже получено официальное признание в ходе телефонного разговора между президентами Ирана и Украины.

"Относительно официального признания, получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. Мы готовим еще один разговор с иранским президентом. Была еще заявление руководителя ВВС Ирана", - заявил Пристайко.

Также глава МИД сообщил, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга".

Пристайко также говорил, что "создан механизм, который позволит нам привлечь к ответственности Иран".

Напомним, в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко Обстрел Ираном военной базы с американцами: пострадали 11 человек
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