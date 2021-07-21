Транзит, санкції та активізація по Донбасу: що в угоді США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Міністерство закордонних справ Німеччини представило угоду Вашингтона і Берліна з питань, пов'язаних з російським газопроводом "Північний потік-2". Сторони пообіцяли зберегти транзит через Україну, реагувати на акти агресії з боку РФ, а також активізувати переговори щодо Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст угоди, опублікований на сайті МЗС Німеччини .

Відповідно до досягнутої угоди сторін, у разі спроб Росії використовувати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії.

У документі наголошується, що зобов'язання спрямоване на те, щоб Росія не використовувала жоден трубопровід, включаючи "Північний потік-2", для досягнення агресивних політичних цілей.

Заходи можуть охоплювати санкції, при цьому Берлін має ініціювати їхнє прийняття не тільки на національному, а й на загальноєвропейському рівні.

Сполучені Штати та Німеччина наполягають на тому, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

Для розв'язання питання з продовженням транзиту газу Берлін має призначити Спеціального посланника, на його роботу буде виділено 70 млн доларів.

Німеччина, зокрема, взяла на себе зобов'язання створити "зелений фонд" у розмірі 1 млрд доларів і виділити Україні кошти на перехід до нових джерел енергії. Також в цей фонд Берліном буде внесено початкове пожертвування в розмірі щонайменше 175 млн доларів.

Крім того, Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі. При цьому США підтримують зусилля ФРН і Франції по досягненню миру на сході України.